Крестный ход в Петербурге ограничит движение транспорта в районе Казанского собора

В связи с проведением Крестного хода будет приостановлено движение транспорта в районе Невского проспекта, сообщили в Смольном.

Крестный ход пройдет 16 февраля от храма Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади к Казанскому собору. В этот день с 11:00 до 12:15 будет прекращено движение по Конюшенной площади и Ново-Конюшенному мосту. С 11:00 до 12:40 будут приостанавливать движение по каналу Грибоедова от Инженерной улицы до Казанской площади. При этом приостанавливать движение автомобилей будут поэтапно по ходу движения колонны, не более, чем на 10 минут, обещают в Смольном.

Также с 22:00 14 февраля до 12:40 16 февраля будет запрещена парковка по Конюшенной площади и набережной канала Грибоедова от дома 18-20 до Невского проспекта и Казанской площади.