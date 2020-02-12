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11:02

ЗакС утвердил проект постановления о борьбе с неплательщиками за парковку

фото ЗакС политика ЗакС утвердил проект постановления о борьбе с неплательщиками за парковку

Депутат петербургского парламента от КПРФ Александр Рассудов намерен поправить кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях для борьбы с отказывающимися платить за платные паркинги. Соответствующий проект федерального закона Рассудова и его коллеги, единоросса Дениса Четырбока, городской ЗакС утвердил на заседании 12 декабря.

Согласно инициативе, должностных лиц в Смольном предлагается наделить правом требовать у полиции сведения о владельцах автомобилей, пользующихся платной парковкой.

- Чтобы было понятно, это стоимость школы, - добавил депутат от КПРФ.

Беспартийный депутат Михаил Амосов поддержал законопроект, но заявил, что зоны парковок должны быть определены с участием депутатского корпуса. Он предложил заняться этим вопросом депутату Четырбоку, возглавляющему парламентский комитет по законодательству. Четырбок ответил, что вопрос парковок рассматривался на заседании комитета четыре месяца назад.

- Вы все пользуетесь интернетом, ватсапом, ведете Telegram-каналы. Будьте внимательны к нашей повестке, - обратился к коллегам председатель комитета по законодательству.

Лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский заявил, что люди, не оплачивающие парковку, наносят вред только Центру управления парковками. Он предложил направить полученные от неплательщиков средства на льготы, в том числе связанные с парковкой.

Депутат от Партии роста Оксана Дмитриева отметила, что чем больше будет штрафов, тем чаще люди будут парковаться на газонах и в других неположенных местах.

Добавим, что на рассмотрении Госдумы уже находится один законопроект, направленный на решение проблемы неоплаты парковок. Инициативу внес петербургский сенатор Андрей Кутепов. Первое чтение она прошла более года назад.

Сергей Еремеев


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