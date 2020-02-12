Чиновники Смольного смогут заняться любительским рыболовством

Депутаты Законодательного собрания Петербурга от «Единой России» Роман Коваль, Денис Четырбок и Мария Щербакова предложили наделить городское правительство новым полномочием. Смольный теперь сможет устанавливать особенности любительского рыболовства.

Инициатива нашла поддержку в депутатском корпусе и была принята за основу на заседании 12 февраля.

Чиновники теперь смогут, в частности, устанавливать ограничения на любительское рыболовство в соответствии с федеральным законодательством.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.