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11:27

Профессор Соловей: Следующая власть разорвет современную Конституцию в любом ее виде

фото ЗакС политика Профессор Соловей: Следующая власть разорвет современную Конституцию в любом ее виде

Политолог Валерий Соловей выступил с очередным прогнозом на ближайшее будущее, связанным с готовящимися поправками в Конституцию и внутренней политикой федерального уровня. Градус обсуждения и уровень протестных настроений из-за поправок он считает завышенными, уверяя, что беспокоиться за основной закон бессмысленно.

"Конституция не будет стоить даже той бумаги после поправок, после принятия, на которой она написана. Вот придет новая власть (она придет довольно скоро), она разорвет ее. Ну, мы же делегитимировали этот документ. Он не имеет уже никакой цены", - предрек ученый в эфире "Эха Москвы".

При этом Соловей не уточняет, будет ли утверждена некая альтернативная Конституция, или же страна обречена де-факто жить вовсе без основных правовых положений.

"Этим документом подотрутся в прямом смысле слова, просто подотрутся, потому что все, что сейчас делается, его разрушает. Вот процедура обсуждения, процедура принятия, она сделает его совершенно бессильным и ненужным", - подчеркнул герой интервью.

Красноречивее всего для политолога тот факт, что президент Борис Ельцин в 1993 году не побоялся провести законный референдум в полном соответствии с процедурой, в то время, как "вы даже мнение Конституционного суда побоялись запросить".

Напомним, ожидается, что всенародное голосование в неизвестной пока форме за поправки Владимира Путина пройдет в апреле.

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