Романов обещает предотвратить строительство МСЗ в Колпинском районе

Депутат Госдумы Михаил Романов, избранный от южной части Петербурга, пытается успокоить жителей Колпинского района, встревоженных известиями о будущем строительстве мусоросжигательных заводов на территории. Молодой человек обещает предпринять все необходимые усилия для того, чтобы инициатива не прошла. Более того, пока ее, по сведениям Романова, и нет ни в каком виде, что подтвердилось в его общении с губернатором Александром Бегловым.

"Любые решения в этой сфере будут приниматься при обязательном прохождении публичных слушаний. Я продолжаю держать ситуацию на личном контроле и буду добиваться исключения земель Колпинского района из резерва территорий Санкт-Петербурга для строительства мусоросжигающих предприятий", - цитирует его позицию личная пресс-служба.

Соответствующее обращение в Смольный он уже направил. По словам депутата, городские чиновники, рассматривая проблему мусора, думают исключительно о современных и экологичных способах его утилизации.

Нынешней зимой в Колпинском и ряде других районов Петербурга граждане протестовали против перспективы "получения" МСЗ близ жилой застройки.

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