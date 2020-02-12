ЦИК направил обращение в полицию Петербурга из-за разбитых окон зампреда ТИК №11

Центральная избирательная комиссия направила обращение в ГУ МВД по Петербургу по связанным с заместителем председателя территориальной избирательной комиссии №11 Тамарой Тихоновой происшествиям, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Соответствующее заявление она сделала на заседании Центризбиркома 12 февраля.

Речь идет о выбитых окнах в квартире Тихоновой и распространении у ее дома листовок с порочащей ее честь информацией. Зампред ТИК №11 связывает произошедшее с деятельностью территориального избиркома – ранее комиссия сняла с должностей шесть председателей участковых избирательных комиссий МО «Академическое» за нарушения на муниципальных выборах.

Глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко на заседании ЦИК сообщил, что также у дома Тихоновой распространялись объявления с ее номером телефона и предложением по продаже наркотических и психотропных средств.

Миненко заявил, что ситуация с зампредом ТИК №11 находится под контролем. По его словам, сейчас правоохранительные органы готовятся завести уголовное дело.

По произошедшим правонарушениям ЦИК получил обращения от членов ТИК №11 и от общественной организации «Наблюдатели Петербурга», рассказала Памфилова на заседании 12 февраля. По ее мнению, указанные проступки – следствие бездействия правоохранительных органов Петербурга. Она привела в пример случай с председателем ИКМО «Озеро Долгое» - правоохранительные органы «вывели из под критики общественности» председателя комиссии вместо того, чтобы прекратить ее противоправные действия. В целом ЦИК пока недоволен работой правоохранительных органов Петербурга, заявила Памфилова.

- В преддверии дня голосования в прошлом году, во время выборов и после, у нас сложилось стойкое убеждение о пассивности, это в лучшем случае, со стороны правоохранительных органов. Не было должного контроля и со стороны прокуратуры города Санкт-Петербурга, и у нас были серьезные претензии к действиям и реакции сотрудников МВД и так далее, и так далее. И к следственному комитету города, - сказала глава ЦИК. - Если бы вовремя они (нарушители – прим ЗАКС.Ру) были наказаны, если бы вовремя были проведены оперативные действия, возбуждены административные или какие-то дела, я думаю, что таких безобразий бы сейчас не было.

Памфилова добавила, что пассивность органов правопорядка и происходящие нарушения взаимосвязаны.

- Все это звенья одной цепи. Мы же понимаем, откуда ноги растут. Надеюсь, в этот раз не будет той безнаказанности, которую мы наблюдали, - сообщила председатель Центризбиркома.

Напомним, ранее Памфилова неоднократно критиковала муниципальные выборы в Петербурге, а также бездеятельность Горизбиркома и правоохранительных органов Петербурга по работе с произошедшим. Помимо этого, глава ЦИК отмечала сложности в установлении заказчика нарушений.

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