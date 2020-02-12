18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:01

ЦИК направил обращение в полицию Петербурга из-за разбитых окон зампреда ТИК №11

фото ЗакС политика ЦИК направил обращение в полицию Петербурга из-за разбитых окон зампреда ТИК №11

Центральная избирательная комиссия направила обращение в ГУ МВД по Петербургу по связанным с заместителем председателя территориальной избирательной комиссии №11 Тамарой Тихоновой происшествиям, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Соответствующее заявление она сделала на заседании Центризбиркома 12 февраля.

Речь идет о выбитых окнах в квартире Тихоновой и распространении у ее дома листовок с порочащей ее честь информацией. Зампред ТИК №11 связывает произошедшее с деятельностью территориального избиркома – ранее комиссия сняла с должностей шесть председателей участковых избирательных комиссий МО «Академическое» за нарушения на муниципальных выборах. 

Глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко на заседании ЦИК сообщил, что также у дома Тихоновой распространялись объявления с ее номером телефона и предложением по продаже наркотических и психотропных средств. 

Миненко  заявил, что ситуация с зампредом ТИК №11 находится под контролем. По его словам, сейчас правоохранительные органы готовятся завести уголовное дело.

По произошедшим правонарушениям ЦИК получил обращения от членов ТИК №11 и от общественной организации «Наблюдатели Петербурга», рассказала Памфилова на заседании 12 февраля. По ее мнению, указанные проступки – следствие бездействия правоохранительных органов Петербурга. Она привела в пример случай с председателем ИКМО «Озеро Долгое» - правоохранительные органы «вывели из под критики общественности» председателя комиссии вместо того, чтобы прекратить ее противоправные действия. В целом ЦИК пока недоволен работой правоохранительных органов Петербурга, заявила Памфилова. 

- В преддверии дня голосования в прошлом году, во время выборов и после, у нас сложилось стойкое убеждение о пассивности, это в лучшем случае, со стороны правоохранительных органов. Не было должного контроля и со стороны прокуратуры города Санкт-Петербурга, и у нас были серьезные претензии к действиям и реакции сотрудников МВД и так далее, и так далее. И к следственному комитету города, - сказала глава ЦИК. - Если бы вовремя они (нарушители – прим ЗАКС.Ру) были наказаны, если бы вовремя были проведены оперативные действия, возбуждены административные или какие-то дела, я думаю, что таких безобразий бы сейчас не было. 

Памфилова добавила, что пассивность органов правопорядка и происходящие нарушения взаимосвязаны.

- Все это звенья одной цепи. Мы же понимаем, откуда ноги растут. Надеюсь, в этот раз не будет той безнаказанности, которую мы наблюдали, - сообщила председатель Центризбиркома.

Напомним, ранее Памфилова неоднократно критиковала муниципальные выборы в Петербурге, а также бездеятельность Горизбиркома и правоохранительных органов Петербурга по работе с произошедшим. Помимо этого, глава ЦИК отмечала сложности в установлении заказчика нарушений


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
16:27 Барщевский считает, что в стране отсутствуют политзаключенные

16:23 СМИ: Глава Роскомнадзора Жаров может возглавить "Газпром-Медиа"

15:16 УФАС уличило оптовиков в сговоре из-за резкого роста цен на медицинские маски

14:55 Активистке "Другой России" дали 10 суток ареста за картинку в Instagram

14:50 Макаров объяснил историю своего экс-соратника Калядина на примере листка бумаги

14:20 Обвиненный во взяточничестве псковский экс-замгубернатора получил пять лет колонии

14:00 Петербургские аптеки располагают двухнедельным запасом медицинских масок

13:59 "Мосгортранс" решил хвалить пассажиров за оплату проезда в рамках борьбы с "зайцами"

13:45 Шульман отметила новый тренд в судопроизводстве по "террористическим" делам

13:26 Экс-глава управления ФСИН попытался покончить с собой после приговора по делу о вымогательстве

13:18 В Коломне при возгорании исторического дома погиб петербуржец

12:58 Мишустин назначил Одеса Байсултанова замминистра спорта, тот поблагодарил Кадырова

12:57 Уличный художник Loketski обратился к теме строительства метрополитена

12:49 "Россия - последняя надежда Бога на Земле": Макаров высказался за упоминание всевышнего в Конституции

12:43 Архангельскому губернатору вручили антипремию в здании областного ЗакСа

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru