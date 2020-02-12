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12:10

РЖД анонсировали заключение договора на проектирование ВСМ между двумя столицами

фото ЗакС политика РЖД анонсировали заключение договора на проектирование ВСМ между двумя столицами

В течение ближайших недель ОАО "Российские железные дороги" подпишут договор, по которому будет проводиться проектирование высокоскоростной магистрали (ВСМ), призванной связать обе российских столицы, передает агентство новостей "Москва" со ссылкой на гендиректора компании-монополиста Олега Белозерова.

"В 2026-2027 гг. появится высокоскоростная магистраль «Москва - Санкт-Петербург». На сегодняшний момент у нас есть проектная документация между Москвой и Нижним Новгородом. Этот проект был включен в магистральный план, но необходимо было сделать необходимое финансовое обоснование для внесения в правительство", - рассказал Белозеров.

По его оценкам, на работы по проектированию уйдет два с половиной года. Строительство дороги в целом оценивалось ранее в 1,5 трлн рублей.

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