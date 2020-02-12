Бывший вице-премьер Гордеев получил мандат депутата Госдумы

Центризбирком решил передать бывшему вице-премьеру Алексею Гордееву вакантный мандат депутата Госдумы от «Единой России», передает ТАСС. Также ЦИК решил зарегистрировать Гордеева депутатом Госдумы и выдать ему удостоверение об избрании.

Гордеев на заседании поблагодарил ЦИК за оперативное вручением ему мандату и пообещал использовать свой опыт, знания и силы «на развитие страны и тех отраслей», которые он будет «законодательно координировать».

«Сделаю все, чтобы сегодня законодательство России, регулирующее экономику, было наиболее располагающим к развитию, что требует сегодня и президент РФ, и сама жизнь», - пообещал Гордеев.

Гордеев занял место Геннадия Кулика, который станет советником спикера Госдумы Вячеслава Володина. Глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов говорил, что он собирается передать Гордееву должность вице-спикера думы.