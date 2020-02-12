Уличный художник Loketski обратился к теме строительства метрополитена

Известный своими художественными работами с социально-политическим подтекстом петербуржец, выступающий под творческим псевдонимом Loketski, создал очередную инсталляцию, в которой обратился к непоследовательности властей в вопросах строительства новых станций метрополитена и нарушению сроков.

Между деревьями на площади Собчака он растянул желтую ленту с надписью "Здесь ничего не произошло".

"В 2011 году правительство Петербурга обещало открытие станции "Горный институт" к 2015 году. Затем пере-пообещало к Чемпионату мира по футболу в 2018 г. Потом отложило до 2019 г. Позже назвало точную дату — 30 ноября 2019 г. В конце 2018 г. перенесло на 2021 г. В 2019 г. отсрочило до 2022 г.", - прокомментировал арт-высказывание сам автор.

По его прогнозу, через два года можно будет снова не надеяться, что Васильевский остров пополнится долгожданной станцией подземки.

Чаще всего свидетелями работ Loketski становятся жители в окрестностях станции "Парнас".

Фотография: Instagram / Loketski

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