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13:26

Экс-глава управления ФСИН попытался покончить с собой после приговора по делу о вымогательстве

фото ЗакС политика Экс-глава управления ФСИН попытался покончить с собой после приговора по делу о вымогательстве

Бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов после оглашения приговора по делу о вымогательстве предпринял попытку суицида в зале суда, передает РБК.

Свиридова обвиняли в вымогательстве 10 млн рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Его приговорили к трем годам колонии строгого режима и должны были взять под стражу в зале суда.

Адвокат Свиридова Григорий Иванищев подтвердил информацию. По его словам, скорее всего, Свиридов скончался. Ранее сам начальник управления ФСИН сообщал РБК, что он страдает неизлечимым онкологическим заболеванием.

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