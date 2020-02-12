Экс-глава управления ФСИН попытался покончить с собой после приговора по делу о вымогательстве

Бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов после оглашения приговора по делу о вымогательстве предпринял попытку суицида в зале суда, передает РБК.

Свиридова обвиняли в вымогательстве 10 млн рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Его приговорили к трем годам колонии строгого режима и должны были взять под стражу в зале суда.

Адвокат Свиридова Григорий Иванищев подтвердил информацию. По его словам, скорее всего, Свиридов скончался. Ранее сам начальник управления ФСИН сообщал РБК, что он страдает неизлечимым онкологическим заболеванием.