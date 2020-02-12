Обвиненный во взяточничестве псковский экс-замгубернатора получил пять лет колонии

Александру Кузнецову, бывшему заместителю губернатора Псковской области, обвиняемому по делу о коррупции, огласили приговор: ближайшие пять лет он проведет в колонии строгого режима, о чем пишет ТАСС.

Срок оказался почти вдвое меньше запрошенного прокуратурой, которая полагала, что экс-чиновник за получение крупной взятки заслуживает лишения свободы на 9,5 лет и штрафа в размере 13,5 млн рублей.

В своем последнем слове ранее Кузнецов сослался на неубедительность обвинения и на клевету со стороны "подставных" свидетелей. Кроме того, он жаловался на якобы применявшиеся к нему психотропные препараты.

По версии следствия, в 2013 году бывший госслужащий за дальнейшее покровительство потребовал от бизнесмена освободить его жену от долга за приобретенную недвижимость в размере 1,35 млн рублей.