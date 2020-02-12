СМИ: Глава Роскомнадзора Жаров может возглавить "Газпром-Медиа"

Глава Роскомнадзора Александр Жаров претендует на пост гендиректора «Газпром-Медиа холдинг», пишет РБК со ссылкой на источники.

Место главы холдинга осталось вакантным после того, как Дмитрий Чернышенко стал вице-премьером. По данным издания, у Жарова с ним хорошие отношения.

На пост Жарова может прийти сотрудник администрации президента – Андрей Липов. Сейчас он возглавляет управление президента по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.

В Роскомнадзоре от комментариев воздержались. Не прокомментировали ситуацию и в «Газпром-Медиа».

Состав правительства сменился после того, как 15 января кабмин Дмитрия Медведева ушел в отставку. Указы о назначении вице-премьеров и министров в новом правительстве были опубликованы 21 января, но документов о назначении глав федеральных служб пока нет.