Барщевский считает, что в стране отсутствуют политзаключенные

Правительственный полпред в Конституционном суде Михаил Барщевский, давая интервью телеканалу "Дождь", выразил оригинальную точку зрения, согласно которой в современной России не существует "сидельцев" по политическим статьям. При этом его не смутило, что по так называемой "дадинской" статье 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении правил участия в митинге за последние годы осудили двух человек, и одного из них, Константина Котова - менее полугода назад: "это политическая статья, но по ней нет ни одного".

"Там первый раз административка, второй раз административка и в третий раз уже уголовное дело. Это же не с первой попытки. То есть, пожалуйста, ты можешь выйти на митинг, творить все, что ты хочешь, если ты только не будешь в полицейских ничем кидаться, и уголовного дела не будет", - поделился известный юрист своим видением проблемы.

Что же касается самих митингов, то в центре города они Барщевского они его раздражают - особенно в случае, когда "они в защиту кошек, а у меня собаки".