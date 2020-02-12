СМИ: Экс-сотрудник администрации Невского района попал в уголовное дело о взятке

Юрий Смирнов, бывший начальник строительства и землепользования, работавший в администрации Невского района, стал фигурантом коррупционного уголовного дела, пишет ТАСС со ссылкой на собеседников в силовых структурах. Утверждается, что он находится в статусе подозреваемого.

"Как установлено, он получил взятку на сумму 4,5 млн рублей, в том числе в виде скидки на квартиру порядка 1 млн рублей на [улице] Подвойского", - рассказали агентству.

По версии следствия, получив крупную сумму от застройщика, Смирнов пообещал взамен бюрократические послабления.

Пока остается доподлинно неизвестным, найден и задержан ли экс-чиновник.

UPD 18:04 Мужчину задержали