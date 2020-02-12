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17:26

СМИ: Требовавший от Малофеева 120 биткоинов "лжеминёр" приостановил рассылку угроз

фото ЗакС политика СМИ: Требовавший от Малофеева 120 биткоинов "лжеминёр" приостановил рассылку угроз

Экстренные службы и правоохранительные органы Москвы уже два дня подряд не получают анонимные угрозы минирования, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам источника, в последний раз рассылку получали 10 февраля, в понедельник. Тогда злоумышленник «заминировал» более 350 объектов в столице.

Речь идет о волне минирований, которая длилась с 28 ноября 2019 года. Ранее злоумышленник делал перерывы только в выходные и праздничные дни, однако сейчас без эвакуаций прошло два будних дня.

Тот же злоумышленник заставлял эвакуироваться и объекты в Петербурге, в том числе – суды. В последнее время судам приходилось прерывать работу несколько раз в день. Однако вчера и сегодня об эвакуации судов в Петербурге объединенная пресс-служба не сообщала.

7 февраля петербургские суды «отметили» 300-ю эвакуацию, которая выпала на долю Октябрьского суда. С 28 ноября автор угроз регулярно сообщал о якобы заложенных бомбах в судах, на станциях метро, в школах, больницах, торговых центрах, иногда – на мостах. Каждый раз угрозы были ложными.

Отправитель писем регулярно упоминал бизнесмена Константина Малофеева. Он требовал от него перечислить 120 биткоинов, которые пропали с криптобиржи WEX: ее считают связанной с Малофеевым. Криптобиржа рухнула в конце 2018 года. В конце 2019-го выяснилось, что автором писем может быть житель Украины, у которого на WEX «зависла» примерно такая сумма биткоинов.

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