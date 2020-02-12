В Красном селе снова не смогли выбрать главу

На заседании во вторник, 11 февраля, муниципальный совет Красного Села в очередной раз не выбрал главу петербургского пригорода, сообщила газета «Новый Красносел».

Заседание посетили 8 из 10 местных депутатов. Однако самовыдвиженцы Ольга Воронина и Николай Колошинский объявили, что не будут голосовать и покинули помещение муниципалитета. Поскольку для выборов главы необходимо участие как минимум семи депутатов, они не состоялись.

Тем не менее, местному совету удалось назначить руководителя муниципальной администрации. Им стал Игорь Иванов, ранее работавший заместителем главы администрации муниципалитета.

Напомним, главу Красного Села не могут выбрать с сентября. Все это время его обязанности исполняет единоросс Евгений Мареев, руководивший городом в прошлом созыве. Депутаты Николай Колошинский, Ольга Воронина, Андрей Григорьев и Александр Латыпов сознательно бойкотируют заседания совета, чтобы не допустить переизбрания Мареева. ЗАКС.Ру рассказывал о позициях сторон и истории этого конфликта.