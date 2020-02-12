Минюст внес юрлицо "Радио Свобода" в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции внесло ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, внимание на это обратил «Интерфакс».

В реестр издание включено 11 февраля. Оно стало одиннадцатым в списке. До этого в реестр внесли некоторые проекты «Радио Свобода»: «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Север.Реалии», а также телеканал «Настоящее время» и другие. Также в реестр внесена радиостанция «Голос Америки».

Директор русской службы «Радио Свобода» Андрей Шарый сообщал, что компания зарегистрировала в России региональную общественную организацию. То есть, считают в издании, работа корпорации и ее проектов соответствуют российскому законодательству.

В декабре президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за неисполнение требований о СМИ-иноагентах. За нарушение порядка работы СМИ-иноагента грозят штрафы до 5 млн рублей.