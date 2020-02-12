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19:20

Директор ФБК стал обвиняемым по делу об отказе удалять фильм "Он вам не Димон"

фото ЗакС политика Директор ФБК стал обвиняемым по делу об отказе удалять фильм "Он вам не Димон"

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов получил обвинительное заключение по уголовному делу, связанному с его отказом удалять из интернета фильм-расследование про экс-премьера Дмитрия Медведева "Он вам не Димон" и отказом опровергать часть представленной в материалах фильма информации.

В социальных сетях Жданова отмечается, что дознание закончено, а дело по ч. 2 ст. 315 УК, с материалами которого стороне Жданова дали ознакомиться не полностью, направили в Тверской районный суд Москвы.

В конце декабря в офис ФБК ворвался спецназ ФССП, изъявший всю технику: основная причина вторжения правоохранителей - опять же дело Жданова, хотя Алексей Навальный считает, что им просто нужны "дорогостоящие подарки на Новый год".

Жданову инкриминируют "злостное неисполнение представителем власти коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению".

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