В Госэконадзоре Ленобласти прошли обыски Кабинеты ленинградского областного Госэконадзора 12 февраля с обысками посетили сотрудники Следственного комитета, передает ТАСС. "Сотрудники СК проводят оперативно-следственные действия в комитете государственного экологического надзора Ленинградской области. <... >Ведут беседу с руководством комитета. Предмет проверки неизвестен", - в середине дня расскзали агентству в комитете. Как пишет местное издание 47news, накануне при получении денег был задержан сотрудник природоохранного ведомства, подозреваемый в вымогательстве крупной суммы у фирмы, "попавшейся" на неправильном обращении с отходами, в обмен на административную помощь. Утверждается, что задержанного зовут Дмитрий Шмарков. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен