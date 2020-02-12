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20:41

Фигурантов дела "Сети" вышли поддержать пикетами к Гостиному двору

фото ЗакС политика Фигурантов дела "Сети" вышли поддержать пикетами к Гостиному двору

У Гостиного двора проходит очередная серия протестных "метропикетов". Ее отличие от одиночных акций последних месяцев состоит в том, что на этот раз демонстранты выражают свою поддержку исключительно фигурантам дела "Сети". Семеро обвиняемых по делу получили 10 февраля от 6 до 18 лет колонии за якобы попытку государственного переворота летом 2018 года. Рассмотрение дел еще двоих фигурантов продолжится в Петербурге 25 февраля.

Ранее несколько десятков ученых и научных журналистов опубликовали открытое письмо с требованием освободить молодых людей от наказания, сочтя его проявлением "бессмысленной жестокости".

Политолог Екатерина Шульман считает, что у семерых заключенных имеются хорошие шансы оперативно добиться через ЕСПЧ компенсаций за пытки в ходе следствия, на которые они жаловались.

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Фотографии: Telegram-канал "Метропикет"

*"Сеть" признана террористической организацией, ее деятельность запрещена в РФ. 


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