В детском лагере Тульской области обитателям предлагают молиться по расписанию

В детском лагере на территории Тульской области в штатный распорядок дня входят утренняя и вечерняя молитвы, о чем удалось узнать "Открытым медиа" в процессе изучения сайта госзакупок.

Заказчик услуг - подчиняющийся местному министерству культуры "Региональный центр подготовки граждан к военной службе".

Расписание, включающее в себя ежедневные религиозные ритуалы, относится к программе оздоровительного лагеря "молодежи с казачьим сегментом".

"Там узкая направленность, это лагерь для детей казаков, из казачьего общества", - прокомментировали изданию необычное расписание для детей в самом центре, добавив, что молитвы - исключительно добровольные.

В программу, ориентированную на "молодежь с казачьим сегментом" в возрасте 12-17 лет, входит также штудирование Закона Божьего, изучение истории казачества и уроки обращения с автоматом Калашникова.