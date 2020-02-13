В управлении "П" ФСБ на Лубянке организовали повторную проверку после инцидента со стрельбой

Руководитель управления "П" службы экономической безопасности ФСБ Наиб Нагуманов решил организовать повторную проверку своего подразделения, делится "Коммерсант". Поводом стал инцидент со стрельбой на Лубянке: кто-то из сотрудников Нагуманова снимал происходившее из окон своего кабинета.

Первичная проверка показала, что съёмку вели с 4-го этажа дома №2 на Лубянке. В тот момент, по сведениям "Ъ", в кабинете одного из начальников управления находились 8 человек, отмечавшие День военной контрразведки. Один из них и снимал стрельбу на улице, хотя в здании ФСБ запрещено пользоваться мобильными телефонами.

Все, кто на тот момент находился в кабинете, уже давали объяснения, однако кто именно вел запись, узнать так и не удалось.

После первой проверки несколько сотрудников управления получили взыскания, однако Нагуманов решил провести еще одну.

Ранее СМИ писали, что несколько сотрудников центрального аппарата ФСБ были уволены из-за причастности с съёмке.

Напомним, виновным в ЧП считается 39-летний Евгений Манюров, житель Подольска. Около 18:00 19 декабря 2019 года он открыл огонь у приемной ФСБ на Лубянке, после чего - вплоть до ликвидации - отстреливался из-за колонн здания по соседству.

Позднее во время обысков у Манюрова дома полиция обнаружила символику Национально-освободительного движения.

В результате действий стрелка погибли двое силовиков, пятеро ранены.