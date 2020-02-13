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11:10

Внук Назарбаева из-за давления семьи попросил у Великобритании политубежища

фото ЗакС политика Внук Назарбаева из-за давления семьи попросил у Великобритании политубежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев просит у Британии политического убежища. О намерении перебраться на Туманный Альбион он известил у себя в Facebook.

По его словам, на него давит собственная семья, так как он располагает информацией о масштабной коррупции, что связывает Казахстан и Россию.

"Я говорю о миллиардах долларах США, украденных у народа Казахстана", - пояснил Айсултан.

На протяжении последних нескольких лет, делится молодой человек, он оказался в "эпицентре" семейной жадности и полностью разочаровался в деде.

"Мне довелось ему объяснить, что при системе, которую он создал, он может потерять все, если будет позволять семье и окружению забирать разные бизнесы друг у друга. Я сказал, что жадность и ненасытность погубит вас всех!" - пишет юноша.

Резюмируя обращение, Айсултан Назарбаев выражает надежду, что народ Казахстана наконец объединится и даст отпор семейной диаспоре, которая держит страну в оковах. К борьбе он призывает всех жителей государства.

"Мы докажем тем, кто сидят у руля государства, что они - не боги! Они могут, конечно, нас преследовать, убивать, отбирать свободу и даже загонять в самые тупиковые жизненные ситуации. Но, поверьте мне, мы победим!" - констатировал Назарбаев-младший.

Айсултан - сын старшей дочери Назарбаева Дариги и ныне покойного опального политика Рахата Алиева.

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