Ученый из Новочеркасска отправится в колонию за госизмену

Областной суд Ростова-на-Дону огласил приговор в отношении 66-летнего доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирева, обвиняемого в государственной измене: мужчину признали виновным, назначив ему 7,5 лет колонии строгого режима, уведомляет ТАСС.

"В качестве дополнительного наказания ему также назначен один год ограничения свободы после отбытия наказания", - добавили в пресс-службе судебного ведомства.

Дело рассматривалось в особом режиме. По версии следователей, ученый передал секретную информацию об оборудовании, над которым трудился, Вьетнаму: пенсионер последние годы жизни работал в конструкторском бюро "ИРИС". До задержания у него "на поруках" был аспирант из азиатской страны. Защита ученого настаивала, что якобы переданные им сведения всегда были в открытом доступе.

Обжаловать приговор Темирев не будет.