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11:29

Мундепы МО «Смольнинское» не выбрали главу администрации

фото ЗакС политика Мундепы МО «Смольнинское» не выбрали главу администрации

Муниципальные депутаты МО «Смольнинкое» не смогли выбрать главу местной администрации, сообщил ЗАКС.Ру мундеп округа от «Яблока» Никита Юферев. Голосование за кандидатов проходило на заседании совета 12 февраля.

Юферев напомнил, что конкурсная комиссия по выбору главы администрации рекомендовала только двух кандидатов – остальных не допустили из-за голосования против них представителей губернатора в комиссии. Совет депутатов планировал, что будет выбирать из максимального числа претендентов, добавил мундеп. Он рассказал, что совет провел голосование, но необходимое количество голосов никто из кандидатов не набрал. 

- Депутаты формально провели голосование по двум предложенным кандидатурам. Провели два тура, как это указано в положении. Но ни один из кандидатов не набрал достаточное количество голосов, чтобы стать главой, - сказал Юферев.

По его словам, совет в ближайшее время примет положение о новом конкурсе на должность руководителя местной администрации. Он предполагает, что решение будет принято на заседании 26 февраля. 

Напомним, ранее Юферев сообщил, что представители губернатора в конкурсной комиссии отказывали претендентам на пост главы администрации по нелепым причинам. В итоге комиссия выбрала действующиего замглавы местной администрации Владимира Королева и юриста муниципалитета Вадима Овчинникова.

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