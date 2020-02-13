"Недоброжелатели" облили краской автомобиль координатора уфимского штаба Навального

В Уфе неизвестные облили краской транспортное средство, принадлежащее координатору местного штаба политика Алексея Навального Лилии Чанышевой, информирует "МБХ медиа".

"Это явно сделали какие-то недоброжелатели. А недоброжелатели могут быть только со стороны власти, я только с их стороны подозреваю такие гадости. Не думаю, что это связано с готовящимся видео. Это не антикоррупционное расследование, это видео по одной из проблем региона", - рассказала Чанышева в беседе с журналистом издания.

Девушка подозревает, что её авто могли также испачкать ещё и потом, что в ближайшее время в Ишимбайском районе возле шихана Куштау пройдет флешмоб против разработки месторождения для добычи полезных ископаемых.

По мнению Чанышей, подобным действием её предупреждают о недопустимости проведения акции.