Четырбок обратился в Смольный в связи с закрытием магазинов SPAR и "7Я Семья"

Депутат петербургского парламента Денис Четырбок отправил письмо вице-губернатору Евгению Елину, в котором указал на социальную проблему, образовавшуюся нынешней зимой в его "родном" Кировском районе. По его словам, его избиратели и просто местные жители сильно страдают от массового закрытия магазинов "7Я Семья" и SPAR, принадлежавших компании "Интерторг", поскольку достойных аналогов исчезнувшим точкам они до сих пор не видят.

"Люди вынуждены ходить на отдаленные расстояния, либо добираться до магазина на транспорте, что крайне неудобно и порой очень затруднительно. Кроме того, следствием ухода с рынка «Интерторга» в жилых кварталах с высокой плотностью населения может стать и рост цен на продукты в несетевых магазинах, поскольку на этих территориях нет должной конкуренции", - говорится в тексте обращения.

По словам депутата, так называемые магазины шаговой доступности не в состоянии удовлетворить в полной мере покупательский спрос.

Четырбок просит чиновника не допустить появления на местах освободившихся торговых точек чего-либо иного, кроме доступных супермаркетов.

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