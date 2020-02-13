В столичную мэрию подана заявка на проведение марша памяти Немцова

Организационный комитет марша памяти политика Бориса Немцова подал в столичную мэрию официальное уведомление о намерении провести 29 февраля шествие, отчитался у себя в Facebook глава московского муниципалитета "Красносельский" Илья Яшин.

Участники собираются собраться с 13:00 до 14:00 на Страстном бульваре, после чего до 16:30 пройти по маршруту: Страстной бульвар - Рождественский бульвар - Сретенский бульвар - проспект Академика Сахарова. Заявленное количество участников - до 30 тысяч.

Цель мероприятия, которое проводится ежегодно, - почтить память убитого политика, а также выступить с политическим требованием о важности сменяемости власти. Кроме того, собравшиеся намерены высказать свое отношение к готовящимся поправкам в Конституцию и осудить политрепрессии и ущемление прав и свобод граждан.

Ранее организаторы направили мэру города Сергею Собянину письму с просьбой согласовать шествие.