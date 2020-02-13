Депутаты ЗакСа в апреле посетят площадки для будущих мусорных предприятий

Члены комиссии по экологии и природопользованию петербургского Заксобрания планируют провести выездные заседания на действующих “мусорных” предприятиях и объектах, выделенных Смольным для развития мусороперерабатывающей отрасли. Об этом сообщила депутат "Единой России" Мария Щербакова на заседании комиссии 13 февраля.

Депутатские выезды запланированы на апрель, когда будет готов новый вариант проекта территориальной схемы обращения с отходами.

По словам заместителя председателя комитета по благоустройству Кирилла Пащенко, сейчас он и его коллеги занимаются обработкой предложений по совершенствованию проекта территориальной схемы, поступивших от общественных организаций и рядовых петербуржцев. Пащенко отметил, что замечаний в комитет пришло очень много.

- Нас интересует все. И объекты, которые указаны в территориальной схеме, и пути развития, и перевозчики. Мы должны посетить все, что в Петербурге создано для перехода на новую систему [обращения с отходами], - рассказала ЗАКС.Ру Щербакова. - Нам надо понимать, какая технология переработки будет применяться и кто этим будет заниматься, какие перспективы на ближайшее время.

Она добавила, что депутаты хотели бы посетить и объекты, расположенные на территории Ленинградской области. По словам Щербаковой, окончательный план выездного заседания представит комитет по благоустройству.

Напомним, согласно опубликованному в конце декабря первоначальному проекту территориальной схемы, большую часть отходов Петербурга планируется перерабатывать на площадках предприятия МПБО-2 на Волхонском шоссе и в Янино-2 (Ленобласть). МПБО-2 использует в своей работе метод аэробного компостирования.

Также в проекте терсхемы были перечислены 13 участков, на которых в перспективе могут быть построены мусоросортировочные станции и мусороперерабатывающие предприятия. Жители пригородов Петербурга, попавших в этот перечень, ответили на публикацию территориальной схемы акциями протеста и письмами главе города и депутатам Заксобрания. В комитете по благоустройство на это заявили, что в ближайшее время город не планирует строительства на указанных участках и что схема будет корректироваться.

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