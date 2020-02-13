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12:50

Псковская музыкальная школа купила стулья по 100 тысяч рублей: УФАС возмущено

фото ЗакС политика Псковская музыкальная школа купила стулья по 100 тысяч рублей: УФАС возмущено

Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области проводит проверку закупки музыкальной школы им. Римского-Корсакова, которая приобрела стульев на 13,3 млн рублей, делится "МБХ медиа".

С заявлением в УФАС обратился местный житель, удивившийся столь внушительно сумме, отданной за мебель.

На сегодняшний день антимонопольщики выявили признаки несоблюдения закона "О контрактной системе…" и нарушение заказчиком национального режима (ограничение закупок иностранной мебели). Кроме того, сотрудники ведомства обнаружили переписку заказчика с поставщиком, в которой последний предлагал изготовить сертификаты с любой страной происхождения.

"Но самое главное! Стульев стоимостью почти 80-100 тысяч рублей каждый, с гусиным пером и черным буком, с бархатом, увидеть не удалось! Поставка не осуществлена", - поделилась мнением глава реготделения УФАС Ольга Милонаец.

Впрочем, по мнению директора музыкальной школы Натальи Архиповой, закупка была проведена без нарушения каких-либо законов.

"Все, что сообщило УФАС, это недоказанный факт. Стулья есть. Они сейчас на складе у поставщика стоят, не в Пскове. На самом деле, никто не проверил их наличие. Цена такая, потому что у нас необычная школа. Мы находимся в старинном здании - памятнике архитектуры, и у нас была задумка по дизайн-проекту сделать красивый камерный зал", - рассказала Архипова.

УФАС направило материалы проверки в управление Федерального Казначейства по Псковской области.

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