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13:11

Министр спорта уверен, что матчи Евро-2020 пройдут в Петербурге на высшем уровне

фото ЗакС политика Министр спорта уверен, что матчи Евро-2020 пройдут в Петербурге на высшем уровне

Руководитель Министерства спорта Олег Матыцин полагает, что грядущие матчи Чемпионата Европы по футболу-2020, которые примет Северная столица, пройдут на высшем уровне. Мнением глава ведомства поделился в беседе с гендиректором оргкомитета Евро-2020 в Петербурге Алексеем Сорокиным.

"Уверен, что и футболисты, и болельщики запомнят Санкт-Петербург как один из самых ярких и гостеприимных 12-ти городов, принимающих Евро-2020", - подчеркнул Матыцин, которого цитирует пресс-служба Минспорта.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в нескольких европейских городах. Петербург примет три матча группового этапа: 13, 17 и 22 июня. Кроме того, на "Газпром Арене" 3 июля состоится один из четвертьфиналов. В начале февраля чиновники комитета по физкультуре Смольного сообщали, что представители УЕФА присвоили Петербургу наивысшую степень готовности к проведению матчей чемпионата.

Кроме того, Смольный выделил 2,5 млн рублей на роуд-шоу по странам Европы, во время которого жителям ряда стран представят Петербург как один из городов-организаторов чемпионата: на презентации всех желающих угостят блинами и водкой.

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