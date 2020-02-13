"Водоканал" объявил о 280 млн рублей, сэкономленных на электроэнергии в 2019 году

ГУП "Водоканал", чьей финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году сопутствовали скандалы, отчиталось на своем сайте о том, что благодаря новому договору по энергоснабжению с июня по декабрь включительно организации удалось сэкономить 280,8 млн рублей.

"Взятый курс не только привел к экономии денег горожан - предприятия города за счет сдерживания тарифа смогли увеличить прибыль или снизить себестоимость продукции, повысить свою конкурентоспособность", - говорится в сообщении.

Утверждается, что за счет сэкономленных средств в прошлом году удалось отремонтировать три городских фонтана и в этом получится отремонтировать еще десять.

Из-за предыдущего договора по поставкам электричества, расторгнутого в апреле, пострадал экс-директор ГУП Евгений Целиков, отбывающий домашний арест. Электроэнергия предоставлялась предыдущим подрядчиком по завышенным ценам.