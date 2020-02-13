Организация «Раздельный сбор» не довольна новыми штрафами от депутата Тетердинко

Представители общественной организации «Раздельный сбор» на состоявшемся 13 февраля заседании комиссии по экологии и природопользованию петербургского ЗакСа попросили депутатов отклонить законопроект лидера фракции «Единая Россия» Александра Тетердинко. Речь идет о предложении единоросса ввести штрафы за нарушение порядка накопления твердых коммунальных отходов.

В письменном обращении к депутатам председатель правления «Раздельного сбора» Татьяна Нагорская отметила, что предложенный законопроект никак не дифференцирует нарушения в зависимости от степени их опасности. Она обратила внимание, что человек, выставивший контейнер в неположенном месте, и человек, поджигающий мусор, предлагается наказывать одинаковыми штрафами.

Кроме того, представители «Раздельного сбора» считают, что инициатива Тетердинко установит повторную административную ответственность за нарушения, уже прописанные в городском законе об административных правонарушениях и федеральном КоАП.

Нагорская обратилась к депутатам уже после того как члены комиссии проголосовали в поддержку законопроекта лидера парламентской фракции «Единая Россия». Единоросс Сергей Купченко предложил представителям «Раздельного сбора» подготовить свои предложения ко второму чтению, но общественница заявила, что выступает в целом против инициативы Тетердинко.

По словам Нагорской, она обращалась к председателю комиссии Марии Щербаковой и письменно, но канцелярия ЗакСа зарегистрировала ее письмо уже после заседания.

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