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13:28

Организация «Раздельный сбор» не довольна новыми штрафами от депутата Тетердинко

фото ЗакС политика Организация «Раздельный сбор» не довольна новыми штрафами от депутата Тетердинко

Представители общественной организации «Раздельный сбор» на состоявшемся 13 февраля заседании комиссии по экологии и природопользованию петербургского ЗакСа попросили депутатов отклонить законопроект лидера фракции «Единая Россия» Александра Тетердинко. Речь идет о предложении единоросса ввести штрафы за нарушение порядка накопления твердых коммунальных отходов.

В письменном обращении к депутатам председатель правления «Раздельного сбора» Татьяна Нагорская отметила, что предложенный законопроект никак не дифференцирует нарушения в зависимости от степени их опасности. Она обратила внимание, что человек, выставивший контейнер в неположенном месте, и человек, поджигающий мусор, предлагается наказывать одинаковыми штрафами.

Кроме того, представители «Раздельного сбора» считают, что инициатива Тетердинко установит повторную административную ответственность за нарушения, уже прописанные в городском законе об административных правонарушениях и федеральном КоАП.

Нагорская обратилась к депутатам уже после того как члены комиссии проголосовали в поддержку законопроекта лидера парламентской фракции «Единая Россия». Единоросс Сергей Купченко предложил представителям «Раздельного сбора» подготовить свои предложения ко второму чтению, но общественница заявила, что выступает в целом против инициативы Тетердинко.

По словам Нагорской, она обращалась к председателю комиссии Марии Щербаковой и письменно, но канцелярия ЗакСа зарегистрировала ее письмо уже после заседания.


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