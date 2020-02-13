На ФБК и Ивана Жданова составили протоколы о нарушении закона об иноагентах

Фонд борьбы с коррупцией и его директор Иван Жданов стали объектам внимания правоохранителей: в отношении организации и её руководителя составлены несколько административных протоколов о нарушении закона об иностранных агентах (ст. 19.34 КоАП).

"Два материала на Жданова и два на ФБК за то, что не было указания, что эта организация является иностранным агентом. Еще два протокола - один на ФБК и другой на Жданова - составили тогда, когда случился лаг - за то, что испанец перевел деньги на счет, а мы не заметили", - уведомил "МБХ медиа" юрист ФБК Александр Помазуев.

Он не пояснил, кто составил протоколы, но обычно в таких случаях этим занимается Роскомнадзор.

В реестр иностранных агентов ФБК включили 9 октября прошлого года. Минюст обнаружил зарубежное финансирование фонда и незамедлительно прикрепил к нему соответствующий ярлык. Ведомство располагает информацией, что в ФБК поступали денежные средства от неких спонсоров из США и Испании.

В середине декабря 2019 года ФБК направил в Минюст заявление с просьбой исключить организацию из реестра иноагентов, так как она якобы отказалась от иностранного финансирования и возвратила деньги, полученные из-за рубежа, всем дарителям. Однако в январе суд счел, что вычеркивать фонд из перечня всё же не стоит.