На ремонт дорог местного значения администрация Ленобласти выделила 1,1 млрд рублей

В нынешнем году по ставшей традиционной субсидии правительство Ленинградской области направит в муниципалитеты 1,1 млрд рублей на ремонт дорог местного значения, находящихся в их ведении, передает официальный сайт администрации региона.

Больше всего средств досталось муниципалитетам самых крупных районов субъекта Федерации - Всеволожского, Волховского, Гатчинского, Ломоносовского и Лужского.

Впервые аналогичную субсидию органам местного самоуправления предоставили в 2012 году. Отмечается, что за минувшие с тех пор восемь лет на эти деньги специалисты привели в порядок более 500 км дорожного полотна.