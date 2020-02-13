Московская полиция просит суд запретить полковнику Квачкову посещать митинги

Столичные правоохранители обратились в Дорогомиловский суд Москвы с просьбой установить административный надзор над отставным полковником ГРУ Владимиром Квачковым и запретить ему в течение трёх лет участвовать в массовых мероприятиях, пишет "Интерфакс".

Прошение будет рассмотрено судом 17 февраля.

Отдел полиции по району Дорогомилово уже обязал известного своими экстремистсткими суждениями полковника отмечаться у них дважды в месяц.

Следует напомнить, что в 2005 году Квачкова обвинили в покушении на жизнь нынешнего главы "Роснано" Анатолия Чубайса, однако суды разных инстанций неоднократно выносили оправдательные вердикты, и лишь в 2013 году его приговорили к 13 годам колонии по обвинению в организации вооруженного восстания. Впрочем, Верховный суд сократил срок заключения до 8 лет. Однако политический пыл полковника даже в колонии не утих: в августе 2017 года его приговорили по "экстремистской" статье (282 УК РФ).

7 февраля 2019 года Квачкова выпустили из мест лишения свободы в связи с частичной декриминализацией 282 статьи УК.