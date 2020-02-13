Организаторы петербургского марша Немцова хотят провести его на Невском проспекте или Марсовом поле

Оргкомитет петербургского марша памяти Бориса Немцова в четверг, 13 февраля, передал в комитет по вопросам законности заявку на проведение шествия 29 февраля, сообщил ЗАКС.Ру один из организаторов акции, исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров.

Городской администрации предложили девять маршрутов, в том числе от площади Восстания по Невскому проспекту до Дворцовой площади, от станции метро «Горьковская» до Марсова поля, от «Горьковской» до Петропавловской крепости и от Дворцовой площади по Марсова поля.

Пивоваров назвал идеальным вариантом маршрут от «Горьковской» до Марсова поля. Также он отметил, что организаторы будут настаивать на том, чтобы акция состоялась в формате шествия.

- Нам предпочтительнее марш. Мы готовы отказаться от митинга, но сделать именно шествие, - прокомментировал Пивоваров.

По его словам, в этом году на акции будет поднята тема поправок в Конституцию, предложенных президентом Владимиром Путиным.

- В стране происходят важные изменения и сейчас крайне важно выразить отношение к тому, что в стране происходит узурпация власти, - добавил Пивоваров.

Напомним, акции памяти Немцова ежегодно проходят в различных городах России. В Петербурге городская администрация каждый раз отказывается согласовывать шествие и предлагает организаторам формат митинга.

Бывший губернатор Нижегородской области и первый вице-премьер правительства России Борис Немцов был убит киллером в центре Москвы на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года.

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