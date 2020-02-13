В архангельском ЗакСе считают, что в СЗФО уступают по здравоохранению только Петербургу

Депутаты Законодательного собрания Архангельской области, оценивая прошедшую накануне встречу с губернатором Игорем Орловым и его отчет, остались довольны успехами в области медицины и здравоохранения. Слова зампреда профильного комитет Сергея Красильникова приводит местный портал 29.ru. По его мнению, уровень хирургии в регионе - на четвертом месте в стране, а в целом курируемая им сфера в Северо-Западном федеральному округе уступает ужетолько петербургскому здравоохранению, поскольку в область пошло долгожданное финансирование.

"Выделено 298 миллионов рублей на оснащение оборудованием больниц и 246 миллионов на ремонты и обновление внешнего вида медицинских учреждений. Еще 75 миллионов было направлено на приобретение медицинского транспорта. Стоит сказать и о том, что практически решен вопрос с обеспечением льготными лекарствами людей, которые в них нуждаются", - отметил депутат, ссылаясь на цифры, озвученные Орловым в отчете 12 февраля.

Примечательно, что представители коммунистов во время отчета Орлова были не столь позитивно настроены и подарили губернатору приз антипремии "Золотые макарошки" за самое неудачное высказывание в ушедшем году - про "шелупонь", которой тот считает протестующих экоактивистов.