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14:09

Минобороны предлагает повысить силовикам зарплату

фото ЗакС политика Минобороны предлагает повысить силовикам зарплату

Министерство обороны РФ предлагает повысить заработную плату сотрудникам МВД, МЧС, ФТС, ФСБ, Службы внешней разведки, ГФС, ФСО, Следственного комитета, Генпрокуратуры и Росгвардии. Проект данного постановления доступен на портале нормативно-правовых актов.

Согласно документу, ведомство рекомендует увеличить размер жалованья силовиков с 1 октября 2020 года в 1,03 раза (то есть на 3%). Также при повышении окладов денежного содержания военнослужащих и сотрудников силовых ведомств их размеры предлагается "округлять до целого рубля".

В Минобороны подчеркнули, что траты на реализацию их предложения предусмотрены федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 ‎и 2022 годов".

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