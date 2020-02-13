"Где вы роетесь в интернете?": Песков спросил СМИ об источниках фото с "фуршета" убийцы Немцова

Во время ежедневного брифинга в Кремле журналисты поинтересовались у президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, как он может прокомментировать появившиеся на просторах интернета фотографии с тюремного застолья с участием убийцы Бориса Немцова Заура Дадаева.

"Вы все время что-то находите в интернете, про что я в первый раз слышу. Где вы роетесь в интернете? Присылайте мне утром ссылки, я тоже буду смотреть", - цитирует КП удивление Пескова.

На получивших распространение фотографиях Дадаев в компании сокамерников распивает соки и наслаждается шашлыком, очевидно, пребывая в стенах исправительного учреждения: всё это, а также подобного рода досуг, категорически запрещено в колонии строгого режима, в которой находится убийца политика.