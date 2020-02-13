Суд оштрафовал Twitter на 4 млн рублей за отказ перенести серверы с данными пользователей в РФ

Мировой суд Таганского района Москвы решил оштрафовать на 4 млн рублей Twitter за отказ компании переносить сервера с данными пользователей соцсети в Россию, извещает "Интерфакс".

Санкция по статье КоАП 19.7, по которой предъявлена претензия микроблогу, предусматривает штраф от 1 до 6 млн рублей.

Ранее Роскомнадзор возбудил аналогичное административное дело и в отношении Facebook.

В 2019 году обе соцсети были оштрафованы на 3 тысячи рублей за подобное правонарушение. Тогда, требуя предоставить информацию о переносе данных российских пользователей на территорию РФ, РКН пригрозил, что и Facebook, и Twitter могут заблокировать.

В 2016 году за нежелание локализовать данные "отечественных юзеров" по требованию Роскомнадзора была заблокирована соцсеть LinkedIn.