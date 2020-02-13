НТВ "усадило" Навального в машину посольства США, использовав случайную фотографию

В Фонде борьбы с коррупцией обратили внимание на новейший видеопродукт, созданный федеральным телеканалом НТВ об их лидере Алексее Навальном. Сюжет носит название "Путешествие Алеши" и повествует о том, как радостно оппозиционера встречают официальные лица США на спецавтомобиле американского посольства.

Зрителю предлагается поверить в описываемый материал на основании фотографии Навального в кафе московского аэропорта, а также на основании запечатленного в кадре черного автомобиля с замазанными номерами, в котором россиянина якобы везут по загранице.

"Владимир Путин должен быть очень недоволен, потому что его любимые пропагандисты окончательно обленились. Если раньше они хотя бы пытались придать своей лжи какую-то правдоподобность, то сейчас эти наследники Геббельса совсем перестали стараться", - прокомментировала деятельность телевизионщиков пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

По ее словам, осталось ждать кадров с секретной встречи ее начальника и Элвиса Пресли.

Отметим, что НТВ годами следит за жизнью Навального, конструируя из нее различные сюжеты и целые фильмы, над которыми он и его сторонники открыто смеются, считая полной фальшивкой и промыванием мозгов телезрителю.