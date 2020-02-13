Вслед за Twitter российский суд оштрафовал на 4 млн рублей Facebook

Суд в Москве спустя час после аналогичного наказания для сервиса Twitter назначил штраф в размере 4 млн рублей социальной сети Facebook - за отказ хранить данные пользователей в России, передает "МБХ Медиа".

Государственные ведомства пытаются добиться желаемого от руководства популярных социальных сетей не впервые. В прошлом году за отказ локализовать данные россиян компаниям грозили полной блокировкой в РФ. Тогда оба сервиса "отделались" значительно меньшим наказанием, принужденные к штрафам по 3 тысячи рублей каждый.