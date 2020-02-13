Путин поддержал идею сделать выходным день голосования по поправкам в Конституцию

Российский глава Владимир Путин, выступая на встрече с рабочей группой, подготавливающей коррективы действующей Конституции, известил, что всенародное голосование по поправкам следует провести в будний день, превентивно "трансформировав" его в выходной.

"Главное, чтобы этот выходной потом не вытащили из каких-то новогодних или майских праздников", - цитирует наказ главы государства РБК.

Ранее, напомним, выдвигались предположения, что днем голосования может стать как День космонавтики 12 апреля, так и 26-е число того же месяца. Размышлением над данным вопросом занимается в том числе Центризбирком.