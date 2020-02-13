18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

16:17

Шлосберг просит Генпрокуратуру проверить законность гонений на редактора "Черновика" Гаджиева

фото ЗакС политика Шлосберг просит Генпрокуратуру проверить законность гонений на редактора "Черновика" Гаджиева

Уголовное преследование редактора кавказского издания "Черновик" по делу о финансировании терроризма побудило политика Льва Шлосберга отправить официальное письмо генеральному прокурору Игорю Краснову. В нем лидер псковского "Яблока", в частности, просит проверить сведения о пытках, под которыми против Гаджиева мог дать показания его подельник.

"Наличие у А. Х. Гаджиева умысла на совершение преступлений, обвинение по которым ему предъявлено, ничем не подтверждается. Доказательства вины А. Х. Гаджиева отсутствуют. Общество «Мемориал» признало А. Х. Гаджиева политическим заключённым", - говорится в тексте обращения, которое заканчивается просьбой пересмотреть дело и в случае нарушений наказать силовиков, совершивших и допустивших их.

В своем Telegram-канале псковитянин также подчеркнул, что арестант писал о коррупции в Дагестане - в регионе, где, по мнению Шлосберга, коррупция представляет собой "скрепу", и пострадал, вероятнее всего, только из-за этого.

Гаджиева, до сих пор не признающего своей причастности к финансированию терроризма, задержали в июне по обвинению в финансировании терроризма. Дело связано с благотворительным фондом «Ансар», который связывают с исламским проповедником Абу-Умаром Саситлинским. Последнего иногда называют вербовщиком запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».

В конце января в поддержку Гаджиева записали совместный видеоролик журналисты с федеральной известностью - Ирина Шихман, Илья Азар, Олег Кашин, Татьяна Фельгенгауэр и другие.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18:38 Депутат Госдумы предложил коллегам посмотреть фильм Дудя о ВИЧ

18:23 Егор Жуков останется с условным сроком, но ему вернут изъятых лягушек и флаг

18:19 Экс-чиновника администрации Невского района поместили под домашний арест по делу о коррупции

17:59 Шахтинскую полицию не заинтересовала выходка учителя, обозвавшего ученика-коммуниста "идиотом"

17:57 Из СИЗО выпустили экс-главу Махачкалы, проходящего по делу о преступном сообществе

17:47 Муниципал: Избранные депутаты МО «Новоизмайловское» пожаловались в ЦИК на отказ ИКМО передавать им мандаты

17:36 После повторного отказа Смольного организаторы "мусорного" митинга подали новую заявку

17:35 Удостоверение, стул, стол и портфель Березовского продают на Avito за 126 млн рублей

17:21 Политолог Рогов: По Конституции - не жили, зато заживем по фейк-Конституции

17:07 Варламов осудил "хамские" автовыходки Боярского

16:59 Григорьев рассказал о своем сложном отношении к уличной живописи

16:40 Смольный рассчитывает получить 10 млрд рублей из федбюджета на реконструкцию СКК

16:37 Романов приветствует интеграцию Петербурга и Ленобласти

16:23 Волков: "Альфа-банк" отказался разблокировать счета ФБК, хотя срок их ареста истёк

16:19 Депутат Иванова предложила защитить от застройки ряд знаковых зеленых территорий

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru