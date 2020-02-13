Волков: "Альфа-банк" отказался разблокировать счета ФБК, хотя срок их ареста истёк

Менеджер проектов Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков известил подписчиков в Twitter, что "Альфа-банк" не стал "размораживать" счета организации несмотря на то, что истёк срок их ареста.

Он напомнил, что в начале февраля следователи попросили суды продлить арест некоторых счетов фонда, заблокированных из-за дела об отмывании денег, однако те, которые были открыты в "Альфа-банке", в перечень СК не попали.

"3 февраля срок следствия истек, а вместе с ним истек и срок ареста счетов. Никто из сотрудников ФБК и штабов, у которых были обыски и чьи счета были заблокированы, не стал за полгода ни подозреваемым, ни обвиняемым по делу. Продление арестов счетов при продлении сроков следствия не происходит автоматически. Чтобы продлить арест, следствию надо снова ходатайствовать об этом перед судом", - уверен Волков.

В свою очередь в "Альфа-банке" сообщили, что не будут разблокировать счета оппозиционеров до тех пор, пока не получат соответствующее постановление от судебных приставов, хотя по закону оно не требуется.

"Наступает 4 февраля. Новой бумаги в банк не поступает. Нормальный банк - снимает арест. Альфа-Банк - придумывает какую-то мифическую бумагу „об отмене ограничений“, которая якобы им должна поступить. А по факту - незаконно удерживает блокировку и присваивает средства клиентов", - полагает соратник Навального.

Напомним, уголовное дело об отмывании средств ФБК было возбуждено в начале августа 2019 года. Сотрудникам фонда инкриминируют ч. 4 ст. 174 УК РФ (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

Следователи считают, что антикоррупционная организация Навального в 2016-2018 годах "легализовала" около 75,5 млн рублей, часть которых якобы была получена преступно.

После этого по всей сети российских штабов и в домах у сторонников оппозиционера прошли масштабные обыски.

Позднее банки заморозили банковские активы у многих "навальнистов", предварительно списав со счета по 75 млн рублей.