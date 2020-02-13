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16:37

Романов приветствует интеграцию Петербурга и Ленобласти

фото ЗакС политика Романов приветствует интеграцию Петербурга и Ленобласти

Петербургский депутат из Госдумы Михаил Романов с воодушевлением отнесся к возникшей нынешней зимой теме углубления взаимной интеграции его родного города-субъекта РФ и соседней Ленинградской области.

"Ожидаю, что вследствие интеграции, на новый уровень выйдет процесс согласования градостроительного развития приграничных территорий. Это позволит избежать ситуаций, когда муниципальные власти 47-ого региона принимают решение о масштабном жилищном строительстве у границ города, и при этом все социальное и транспортное обеспечение жителей будущих квартир ложится на Санкт-Петербург", - отмечает законотворец, слова которого цитирует его пресс-служба.

В отличие от Петербурга, у области, считает депутат, много свободной земли, на которой можно было бы обеспечивать бесплатными участками имеющих на них право льготных категорий петербуржцев.

По мнению Романова, прилегающие к городу районы области с обилием новостроек (Кудрово, Мурино, Сертолово) настолько тесно связаны с ним и "породнились", что эту диффузию уже невозможно сдержать никакими административно-бюрократическими заслонами.

Напомним, в начале февраля главы двух субъектов Федерации Александр Беглов и Александр Дрозденко ранее договорились о старте интеграции в вопросах социальной политики, транспорта, здравоохранения, образования и сезонной миграции жителей. О полном слиянии области и ее анклава на официальном уровне пока в утвердительном ключе публично ничего не говорилось.


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