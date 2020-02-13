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17:21

Политолог Рогов: По Конституции - не жили, зато заживем по фейк-Конституции

фото ЗакС политика Политолог Рогов: По Конституции - не жили, зато заживем по фейк-Конституции

Продолжающийся процесс подготовки поправок в основной закон сподвиг специалиста, политолога Кирилла Рогова посмотреть на происходящее "общим планом", поскольку деталям ранее он посвятил несколько подробных текстов. Учитывая то, что и нынешняя редакция, и планирующаяся редакция Конституции вызывает массу нареканий в обществе и у экспертов, он задается вопросом - зачем менять один "фейк" на другой - и тут же находит ответ, лежащий, по его выражению, в "ценностно-доктринальной плоскости".

"Раньше мы просто не исполняли Конституцию, а теперь мы будем жить при фейк-конституции. Раньше мы жили в условиях господства официальной доктрины права и неформально профанировали ее. А теперь мы будем жить в соответствии с доктриной фейк-права и полностью, последовательно ей соответствовать", - написал Рогов у себя в Facebook.

Политолог напомнил, что дело движется к восторжествованию абсурдного положения вещей: к тому, чтобы пункты из базовых 1 и 2 глав основного закона впрямую противоречили вносимым в эти дни поправкам в главы последующие.

Голосование за инициированные им поправки президент Владимир Путин предложил провести в будний день 22 апреля, сделав его выходным. К тому моменту думские депутаты уже должны будут принять и утвердить изменения, и, значит, таким образом, на всенародном голосовании граждане окажутся поставленными перед фактом.

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