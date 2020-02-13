После повторного отказа Смольного организаторы "мусорного" митинга подали новую заявку

Инициативная группа граждан, получившая второй подряд запрет от петербургской администрации на проведение протестного экологического митинга 16 февраля в парке "Озеро Долгое", подала третью заявку, сообщил у себя в Facebook активист Александр Федосеев. При этом организаторы по-прежнему настаивают на демонстрации в парке у озера, отказавшись от таких локаций, как Удельный парк и парк Екатерингоф.

Основание для отказа Смольного митинговать на удобном для них месте, заключавшееся в одновременном проведении там некоего "праздника Двора", активисты продолжают считать "фикцией" и специальным политическим препятствием.

Целью акции называется выражение протеста против возможного строительства в Приморском районе мусоросжигательных заводов. Активность граждан в этом направлении ранее поддержали политики Марина Шишкина, Надежда Тихонова, Максим Резник и Борис Вишневский. По тому же поводу граждане ранее митинговали в Петродворцовом и Колпинском районах.

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