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17:36

После повторного отказа Смольного организаторы "мусорного" митинга подали новую заявку

фото ЗакС политика После повторного отказа Смольного организаторы "мусорного" митинга подали новую заявку

Инициативная группа граждан, получившая второй подряд запрет от петербургской администрации на проведение протестного экологического митинга 16 февраля в парке "Озеро Долгое", подала третью заявку, сообщил у себя в Facebook активист Александр Федосеев. При этом организаторы по-прежнему настаивают на демонстрации в парке у озера, отказавшись от таких локаций, как Удельный парк и парк Екатерингоф.

Основание для отказа Смольного митинговать на удобном для них месте, заключавшееся в одновременном проведении там некоего "праздника Двора", активисты продолжают считать "фикцией" и специальным политическим препятствием.

Целью акции называется выражение протеста против возможного строительства в Приморском районе мусоросжигательных заводов. Активность граждан в этом направлении ранее поддержали политики Марина Шишкина, Надежда Тихонова, Максим Резник и Борис Вишневский. По тому же поводу граждане ранее митинговали в Петродворцовом и Колпинском районах.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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