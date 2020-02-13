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17:59

Шахтинскую полицию не заинтересовала выходка учителя, обозвавшего ученика-коммуниста "идиотом"

фото ЗакС политика Шахтинскую полицию не заинтересовала выходка учителя, обозвавшего ученика-коммуниста "идиотом"

Полицейские из города Шахты, расположенного в Ростовской области", не стали возбуждать уголовное дело в отношении учителя местной школы №1 Алексея Желтова, который унизил и ударил собственного подопечного, известил "МБХ медиа" юрист "Правозащиты Открытки" Николай Шатунов.

В отношении Желтова возбудили лишь административное дело по ст. 5.61 КоАП (Оскорбление). При этом, по словам свидетелей произошедшего, учитель не только обматерил ребенка, но и применил к нему силу.

"Взял в руку свернутые листы бумаги, подошел и ударил свертком по голове", - отмечается в показаниях очевидцев.

Недоразумение между учеником 11-го класса и Желтовым возникло сразу после того, как завершился визит в школу местного депутата-единоросса Екатерины Стенякиной, которая поведала детям о важности Конституции. Во время краткой дискуссии юноша, разделяющий идеи КПРФ, вступил в краткую, но вполне безобидную, полемику с женщиной.

Сразу после того, как Стенякина покинула учебное заведение, в класс, где сидел школьник, ворвался Желтов и обрушился на молодого человека с уничижительной речью: "Ты, ***** [блин], идиот клинический! Этот человек [Стенякина] помогает школе, мебель покупал, он учителям нашим грамоты вручает. Это человек, который реально помогает, не забывай. А ты начал ******** [чепуху] нести: "Мы с Вами идеологические враги". <…> Ты идиот совсем? Ты просто придурок!".

После инцидента Желтова на какое-то время отстраняли от преподавания в школе.

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